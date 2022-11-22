Министр торговли и интеграции заявил, что дефицита сахара в Казахстане не будет

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Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин прокомментировал ситуацию, которая складывается сейчас на сахарном рынке, передаёт BaigeNews.kz. Он отметил, что теперь Казахстан будет полностью обеспечивать себя сахаром.

"100 процентов в этом году собственным сахаром мы себя будем обеспечивать. Да, он будет тростниковый, потому что пока свеклы не достаточно, но это будет наш сахар. Цена будет с завода не дороже 450 тенге за килограмм", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в правительстве.

Напомним, цены на сахар весной в Казахстане выросли после введения Россией запрета на его вывоз из страны. При этом в Министерстве торговли и интеграции в марте заявляли, что дефицита на него в стране не будет.