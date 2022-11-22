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  • Министр торговли и интеграции заявил, что дефицита сахара в Казахстане не будет
pixabay.com Сегодня, 12:28
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Сегодня, 12:28
175
Фото: pixabay.com

Министр торговли и интеграции заявил, что дефицита сахара в Казахстане не будет

Министр торговли и интеграции Серик Жумангарин прокомментировал ситуацию, которая складывается сейчас на сахарном рынке, передаёт BaigeNews.kz. Он отметил, что теперь Казахстан будет полностью обеспечивать себя сахаром.   

"100 процентов в этом году собственным сахаром мы себя будем обеспечивать. Да, он будет тростниковый, потому что пока свеклы не достаточно, но это будет наш сахар. Цена будет с завода не дороже 450 тенге за килограмм", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов в правительстве. 

Напомним, цены на сахар весной в Казахстане выросли после введения Россией запрета на его вывоз из страны. При этом в Министерстве торговли и интеграции в марте заявляли, что дефицита на него в стране не будет.

"Самое главнее, чтобы вы понимали, почему у нас инфляция сейчас составляет 18,8 процента: самой большой фактор в инфляцию внёс сахар - 75 процентов рост. Это произошло из-за того, что Россия закрыла экспорт", - отметил сегодня министр в кулуарах правительства.

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#сахар #продукты #дефицит #Правительство РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:28
175
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