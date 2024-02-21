Министр сельского хозяйства рассказал, сколько денег нужно отрасли

Министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров отметил, что в главных зерносеющих региона страны преобладает пшеница. А это делает отрасль уязвимой и приводит к деградации почвы. Казахстану нужны высокорентабельные и востребованные культуры, передает BaigeNews.kz.

"Еще одна проблема - это низкий уровень применяемых агротехнологий и темпов обновления сельхозтехники. В стране вносится лишь 21% от научно-обоснованной потребности в удобрениях. Доля элитных семян составляет семь процентов. Для сравнения - в России в два раза больше. А уровень обновления машинно-тракторного парка составляет 4,5% при норме в 10%. Как результат - у нас низкая урожайность и высокая себестоимость произведенной продукции. У казахстанского фермера просто нет возможности конкурировать с аграриями соседних стран", - заключил министр сельского хозяйства на брифинге в СЦК.

Не в полной мере в Казахстане используют потенциал орошаемого земледелия, рассказал Айдарбек Сапаров. На балансе есть больше 2,3 миллионов гектаров орошаемых земель, но используется лишь 1,5 миллиона. Еще одной проблемой отрасли он назвал низкую продуктивность животноводства.

"Как отметил Глава государства, наиболее острая проблема для сельского хозяйства - это хроническая недофинансированность отрасли. Это корень многих проблем. Из-за дефицита заемных средств фермеры не используют достаточного количества удобрений, средств защиты растений и работают на устаревшей технике. А это приводит к низкой эффективности производительности труда в сельском хозяйстве. Для решения корневой проблемы важно вовремя обеспечивать аграриев доступными заемными средствами. По поручению президента в этом году будет проведена большая работа по привлечению финансирования в отрасль. Причем подразумеваются не только бюджетные средства, но и другие источники, а том числе капитал банков второго уровня", - отметил министр.

В итоге, по словам Айдарбека Сапарова, на обеспечение полной потребности в льготном кредитовании весенне-полевых и уборочных работ ежегодно должны направлять по полтора триллиона тенге. 450 миллиардов необходимы для льготного лизинга, а 800 миллиардов – для финансирования инвестиционных проектов. Все эти средства, подчеркнул глава ведомства, возвратные.