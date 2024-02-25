Министр просвещения поздравил столетнюю учительницу из Шымкента

Вековой юбилей отметила учитель английского и немецкого языков Валентина Ивановна Розум. Со знаменательной датой почетного педагога лично поздравил министр просвещения Гани Бейсембаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Валентина Ивановна более 50 лет жизни посвятила просветительской деятельности, проработав в ведущих гимназиях №8 и №20 в Шымкенте. Несмотря на свой преклонный возраст, педагог до сих пор остается верна своей профессии и даже учит языкам правнуков.

"Я каждый день наблюдаю за изменениями в сфере образования. Наш президент принимает значительные меры по поддержке учителей, особенно сельских. И это радует. Ведь все зависит от учителя и все знания ребёнок впитывает от учителя. Учитель – это главное звено в воспитании нашего общества", – отметила педагог.

В свою очередь, министр поблагодарил почетного педагога за огромный труд, преданность делу и воспитание не одного поколения.

"Мы гордимся тем, что вы есть у нас. Нам всем, всему педагогическому сообществу, нужно на вас равняться! Вы – олицетворение педагогической профессии. Здоровья вам и стойкости духа", – обратился министр.

Гани Бейсембаев рассказал педагогу, что в прошлом году в целях преемственности поколений при министерстве создан Совет ветеранов педагогического труда, который нашёл свое продолжение в 20 регионах страны.