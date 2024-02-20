Министр по ЧС сообщил о недостаточном финансировании противопаводковых мероприятий

На заседании правительства министр по ЧС Чингис Аринов сообщил, что в Казахстане недостаточно финансируют противопаводковые мероприятия, передаёт BaigeNews.kz.

Чингиз Аринов привел статистику за последние три года и отметил, что подтопления ежегодно случаются в населенных пунктах Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской и Восточно-Казахстанской областей несмотря на принятые превентивные меры.

Министр заявил, что необходимо оперативно и более результативно решать вопрос по защите населения от паводковых угроз.

По его словам, с 2017 года каждые три года утверждали дорожные карты, которые демонстрировали свою эффективность лишь частично, так как большую часть мероприятий не выполняли и переносили в следующую дорожную карту.

"Причина, отсутствие должного финансирования всех предусмотренных мер. Было лишь точечное подкрепление отдельных мероприятий", - отметил глава ведомства.

По словам Аринова, Дорожная карта на 2021-2023 оды реализована только на 58% - не исполнено 92 мероприятия из 218.

Министр отметил, что иногда финансовых средств для реализации отдельных мероприятий было недостаточно в виду удорожания проектов, а дополнительное их финансирование занимало много времени.

"В этой связи необходимо на местном уровне планировать стопроцентное финансирование противопаводковых мероприятий, соответствующая компетенция и механизм у акиматов имеются. Принимаемые меры должны быть эффективными и не носить временный характер, в конечном результате это должно решить вопросы регионов в паводковый период (строительство водохранилищ и дамб, поворот рек - новые каналы, переселение населенных пунктов)," - сказал министр.

Он подчеркнул, что строительство водохранилищ повысит безопасность населения.

"Всего по республике требуется строительство сорока водохранилищ. Да, это будет затратно для акиматов, но все же позволит повысить безопасность населения и снизить социальную напряженность от потери имущества. Одновременно решится вопрос по орошению", - сказал он.

Министр по ЧС также добавил, что в последние годы в стране не уделяется должного внимания гидротехническим сооружениям, из-за их слабой устойчивости имеются риски прорыва водохранилищ и угрозы населенным пунктам. При этом, ремонтные работы проводятся только на республиканских сооружениях, коммунальные и частные остаются без внимания на протяжении многих лет.