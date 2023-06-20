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Казинформ Сегодня, 11:28
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Сегодня, 11:28
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Фото: Казинформ

Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что его дети вернулись из Северного Кипра в Казахстан и теперь будут учиться в отечественной школе, передает BaigeNews.kz.

Ранее они получали образование в британской школе.

"Они сейчас находятся в Казахстане. Прибыли. Будут учиться в обычной школе здесь. Будем подавать документы, смотрим разные варианты", - сказал Саясат Нурбек в кулуарах Акорды.

Напомним, с момента назначения Саясата Нурбека на должность главы МНВО, общественность упрекала его в том, что дети министра образования учатся за границей. 

После критики Нурбек пообещал, что вернёт детей на родину и устроит в казахстанскую школу.

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Журналист
Сегодня, 11:28
340
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