Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра

Фото: Казинформ

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил, что его дети вернулись из Северного Кипра в Казахстан и теперь будут учиться в отечественной школе, передает BaigeNews.kz.

Ранее они получали образование в британской школе.

"Они сейчас находятся в Казахстане. Прибыли. Будут учиться в обычной школе здесь. Будем подавать документы, смотрим разные варианты", - сказал Саясат Нурбек в кулуарах Акорды.

Напомним, с момента назначения Саясата Нурбека на должность главы МНВО, общественность упрекала его в том, что дети министра образования учатся за границей.

После критики Нурбек пообещал, что вернёт детей на родину и устроит в казахстанскую школу.