Готов выложить, но вы ничего не поймете - министр финансов о своей декларации
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Новый министр финансов Мади Такиев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в правительстве, сообщил, что готов опубликовать свою декларацию публично, передаёт BaigeNews.kz.
"У нас в законе написано, что с 2025 года все они публикуются. Что касается моей декларации, я могу ее, конечно, выложить, но вы там ничего не поймете. Потому что то имущество, которое у нас зарегистрировано, его не нужно отображать, потому что оно "подтягивается" с государственных ресурсов", - сказал Такиев.
Ранее в Казахстане были приняты новые санкции для госслужащих за несоответствие задекларированных доходов и расходов. За нестыковки в данных их будут увольнять. Чиновники, у которых доходы и расходы разнятся более чем на 1000 МРП должны будут заплатить штраф в размере 90% от суммы несоответствия.
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