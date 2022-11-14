Министр экологии пожаловался, что казахстанцы мало едят рыбы

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Казахстанцы едят рыбу в четыре раза меньше нормы, рекомендуемой ВОЗ, передает BaigeNews.kz. Об этом в ходе правительственного часа в Мажилисе сообщил министр экологии Сериккали Брекешев.

"Казахстан характеризуется низким потреблением рыбы на душу населения. Так, ВОЗ рекомендует потреблять не менее 16 килограммов рыбной продукции в год на человека. В Казахстане это цифра составляет менее 4 килограммов, которую, как я уже отмечал выше, необходимо повышать. В свою очередь, в соседних России и Китае потребляется 23 и 43 килограмма на человека соответственно. Таким образом, с учетом приграничных районов сопредельных стран потенциальная ниша для экспорта рыбной продукции могла бы составить более трех миллионов тонн", - посетовал он.

По словам министра, в естественных водоемах Казахстана ежегодно вылавливается порядка 40-45 тысяч тонн рыбы, и этот показатель ежегодно растет. В 2021 году выращено порядка 15 тысяч тонн товарной рыбы. Это в 5,5 раз выше уровня 2017 года, отметил Брекешев.

"Вместе с тем, в Казахстан ввозится порядка 41 тысяч тонн рыбной продукции, преимущественно океанических и морских видов рыб (скумбриевые и сельдевые) и экспортируется в порядка 25 тысяч тонн, где основная доля составляет продукция глубокой переработки (рыбное филе). При этом, отечественная рыбная продукция успешно конкурирует на мировом рынке", - сообщил глава Минэкологии.

Министр рассказал, что развиваться рыболовству мешает браконьерство. В течение 2022 года выявлено более 4,5 тысяч нарушений на сумму свыше 61 миллиона тенге и предъявлено исков на сумму 65 миллионов тенге, отметил он.

"Возросло количество случаев привлечения правонарушителей к уголовной ответственности (2020 год - 54; 2021 год – 67, за 9 месяцев 2022 года - 53), что свидетельствует об усилении ответственности за правонарушения в сфере рыбного хозяйства. (...) В целях повышения эффективности борьбы с браконьерством прошлом году проведена существенная работа по укреплению материально-технического оснащения инспекций. Обновлено около 30 процентов автопарка территориальных инспекций", - рассказал Сериккали Брекешев.

Для снижения браконьерства министр экологии предложил увеличить штраф за лов рыбы запрещенными орудиями с 20 до 50 МРП и за повторное нарушение в течение года – административный арест на 15 суток.