Министерство труда предупредило казахстанцев о фейке про выплаты по НДС
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Информация о том, что Министерством труда и социальной защиты населения РК введена компенсация за НДС, не соответствует действительности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство.
В ведомстве сообщили, что неизвестные лица распространяют в мессенджерах фейковую информацию о введении министерством компенсационной выплаты за НДС и предлагают перейти по ссылке для перечисления назначенных средств.
"Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке", - сообщили в министерстве.
Также в ведомстве уточнили, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется только с помощью СМС-сообщений с номера 1414.
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