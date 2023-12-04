  • 4 Декабря, 13:40
  • BAIGENEWS

Министерство труда предупредило казахстанцев о фейке про выплаты по НДС

Сегодня, 13:04
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gov.kz Сегодня, 13:04
Сегодня, 13:04
139
Фото: gov.kz

Информация о том, что Министерством труда и социальной защиты населения РК введена компенсация за НДС, не соответствует действительности, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство.

В ведомстве сообщили, что неизвестные лица распространяют в мессенджерах фейковую информацию о введении министерством компенсационной выплаты за НДС и предлагают перейти по ссылке для перечисления назначенных средств.

"Сообщаем, что такого вида социальной помощи не существует. Соответственно, указанная в сообщении ссылка может являться способом получения личных данных пользователя злоумышленниками. Рекомендуем во избежание взаимодействия с мошенниками ни в коем случае не переходить по ссылке", - сообщили в министерстве.

Также в ведомстве уточнили, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется только с помощью СМС-сообщений с номера 1414.

Самое читаемое

Наверх