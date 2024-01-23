Министерство сельского хозяйства затянуло согласование комбикормового завода в Акмолинской области

Отечественный инвестор не мог приступить к строительству комбикормового завода и птицефабрики из-за того, что Минсельхоз затянул сроки согласования проекта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Акмолинской области.

Сообщается, что отечественный инвестор решил построить комбикормовый завод и птицефабрику в Акмолинской области, но Министерство сельского хозяйства затянуло сроки согласования с 25 рабочих дней (как должно быть по закону) до 99 дней.

Бизнесмен обратился в прокуратуру, и по акту надзорного органа за допущенные нарушения директор Департамента международного сотрудничества и привлечения инвестиций Министерства сельского хозяйства привлечен к дисциплинарной ответственности.

Теперь инвестор получил положительное отраслевое заключение и продолжил строительство.