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Минирригации восстановит 110 водохозяйственных объектов

Сегодня, 04:28
АВТОР
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Из открытых источников Сегодня, 04:28
Сегодня, 04:28
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Фото: Из открытых источников

Министерство водных ресурсов и ирригации планирует подготовить к поливному сезону 110 водохозяйственных объектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.  

Это позволит уменьшить потери воды при транспортировке и обеспечить устойчивое водоснабжение сельскохозяйственных полей.

Кроме того, механическим способом будет очищено более 63 км водоканалов.

Ранее министерство утвердило план работы в межполивной и поливной периоды на 2023-2024 годы. Сейчас совместно с акиматами областей идет подготовка к поливному периоду.

"Для успешного проведения поливного периода 2024 года мы изучили готовность всех водохозяйственных объектов страны к сбору воды. В данный момент региональными филиалами проводится разъяснительная работа с сельхозтоваропроизводителями по вопросам освоения более экономных зерновых культур и их субсидирования", - сообщил министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов.

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