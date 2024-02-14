Минирригации восстановит 110 водохозяйственных объектов

Министерство водных ресурсов и ирригации планирует подготовить к поливному сезону 110 водохозяйственных объектов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Это позволит уменьшить потери воды при транспортировке и обеспечить устойчивое водоснабжение сельскохозяйственных полей.

Кроме того, механическим способом будет очищено более 63 км водоканалов.

Ранее министерство утвердило план работы в межполивной и поливной периоды на 2023-2024 годы. Сейчас совместно с акиматами областей идет подготовка к поливному периоду.