Минирригации намерено дать воду 450 тысячам казахстанцев

Министерство водных ресурсов и ирригации РК реализует в этом году 34 проекта в половине регионов страны. Реализация этих проектов обеспечит чистой питьевой водой 450 тысяч человек, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

В 2021-2022 годах были построены 7 объектов в рамках строительства и реконструкции групповых водопроводов в Акмолинской, Актюбинской, Кызылординской, Улытауской и Северо-Казахстанской областях. Один объект в Улытауской области начал выдавать в испытательном режиме качественную питьевую воду.

"По результатам данных работ было построено более 800 км водопроводных сетей. Улучшено качество водоснабжения в 51 сельском населенном пункте с общим населением 203 тысяч человек и в городах Сатпаев, Макинск и Жезказган. Пять сел с общим числом жителей в 6 тысяч человек получили доступ к качественной питьевой воде", – отметил министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.