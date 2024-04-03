Минимум контроля и повсеместная аффилированность - риски коррупции выявили в сфере спорта в РК

Системные коррупционные риски вскрыты в сфере спорта в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В Антикоре прошло межведомственное совещание по вопросам устранения коррупционных рисков в сфере финансирования спорта. В его работе наряду с председателем агентства Асхата Жумагали приняли участие министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, президент Национального олимпийского комитета Геннадий Головкин, аким Астаны Женис Касымбек, вице-министры финансов и цифровизации, руководство АО "Самрұқ-Қазына", общественные деятели.

Темой обсуждения стали внешнего анализа, который показал наличие серьёзных коррупционных рисков и факторов, приводящих к нерациональному и неэффективному расходованию госсредств, выделяемых на развитие спорта в стране.

"Агентством с начала года зарегистрировано 39 коррупционных преступлений в сфере спорта. Масштабы коррупции внутри профильного министерства привели к тому, что к уголовной ответственности привлекаются бывшие вице-министр, председатель Комитета по делам спорта и физической культуры, руководитель Дирекции развития спорта и другие должностные лица", - отметили в Антикоре.

Вопросам укрепления здоровья нации и развитию массового спорта особое внимание уделяет глава государства. За последние шесть лет бюджет в этой отрасли вырос в два раза и составил 1,4 триллиона тенге.

Однако рейтинг Казахстана в мировом спорте снижается.

"Наблюдается дисбаланс между финансированием спорта "высших достижений", на который уходит 90% бюджета данной отрасли, и "массового" спорта. Тогда как в развитых спортивных странах пропорции совсем иные и превалирует выделение средств на массовый спорт. Диспропорция в финансировании стала почвой для коррупционных схем. Если в массовом спорте сейчас действует программа подушевого финансирования, которая оцифрована, то в спорте высших достижений созданы условия для непрозрачных и субъективных выплат, минимум контроля, повсеместна аффилированность участников, фиктивность сборов и двойное финансирование", – отметил на совещании председатель Агентства.

Благоприятную почву для совершения коррупционных правонарушений и хищений средств создает отсутствие цифровизации спортивных процессов.

До сих пор не начато запланированное два года назад внедрение информационной системы "Е-sport". Выявлены факты присвоения фиктивных званий "мастеров спорта".

На совещании также обсудили вопросы натурализации спортсменов в Казахстане, формирование бюджетов профессиональных клубов и финансирование выплат легионерам.

"Вопреки поручению президента по ограничению бюджета и размера зарплат, футбольными профклубами страны за последние три года сверх лимита выплачено более 30 миллиардов тенге. Кроме того, вместо развития собственной спортивной инфраструктуры бюджетные средства уходят на выплаты легионерам и аренду спортобъектов", - заявили в ведомстве.

По адрес отраслевого министерства внесены рекомендации по устранению коррупционных рисков.

Поставлены вопросы об усилении ведомственного контроля и сокращении дискреционных полномочий, установлении чёткой нормативной и правовой регламентации процессов распределения средств и персонализации ответственности за нарушения, а также создании единой цифровой платформы.