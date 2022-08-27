Минимальную розничную цену на сахар хотят установить в Казахстане

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Премьер-министр Алихан Смаилов поручил установить минимальную розничную стоимость на сахар, передает BaigeNews.kz. Об этом он сообщил на заседании правительства.

"Министерству торговли также поручаю проработать вопрос установления минимальных розничных цен на сахар для защиты внутреннего рынка от демпинга.

Контроль за Сериком Макашевичем. Министерству сельского хозяйства совместно с министерством торговли, холдингом "Байтерек" проработать вопрос льготного кредитования сахарных заводов для их модернизации и пополнения оборотных средств на приобретение сырья. Также надо установить встречные обязательства перед заводами, в том числе по недопущению скачков цен на реализуемую продукцию. Министерству сельского хозяйства совместно с акиматом Павлодарской области, холдингом "Байтерек" принять меры по расширению объемов производства сахарной свеклы в регионе, а также проработать вопрос строительства нового сахарного завода в Павлодарской области", — сказал Смаилов.

Он отметил, что обеспечение продовольственной безопасности и насыщение рынка отечественными продуктами является нашей стратегической задачей. По словам главы правительства, поступают многочисленные жалобы населения на дефицит сахара и его высокую цену.

"Главой государства высказана справедливая критика относительно обеспечения рынка сахаром. В первую очередь перед нами стоят задачи по обеспечению наших сахарных заводов отечественным сырьем. В этой связи планируется увеличить посевные площади более чем в три раза — с 11,5 тысячи до 38 тысяч гектаров. Это позволит в ближайшие пять лет довести объёмы производства сахара из отечественного сырья до 250 тысяч тонн ежегодно", — сообщил он.

Смаилов сказал также, что требуется значительная модернизация имеющихся сахарных заводов и расширение их производственных мощностей. По его словам, в целом ситуация по обеспечению сахаром стабилизировалась.