Минфин высказался об отрицательной доходности Нацфонда

Министерство финансов представило свои доводы относительно отрицательной доходности Национального фонда, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

В этой связи, Министерство финансов отмечает следующее. По итогам 2023 года поступления в Национальный фонд составили 6,4 трлн. тенге, из них поступления от нефтяного сектора – 4,6 трлн. тенге и инвестиционный доход – 1,8 трлн. тенге.

В свою очередь, в 2023 году из Национального фонда в республиканский бюджет в виде трансфертов было направлено 4,1 трлн. тенге. Таким образом, по итогам 2023 года чистые поступления в Национальный фонд составили 2,3 трлн. тенге. В результате, в 2023 году активы Национального фонда выросли с 26,8 трлн. тенге до 29,1 трлн. тенге.

Вместе с тем, в ряде СМИ отмечается, что 1,3 трлн. тенге были потрачены на покупку акции АО "НК "КазМунайГаз" (далее – КМГ).

"Данное утверждение является некорректным, поскольку средства Национального фонда в размере 1,3 трлн. тенге были инвестированы в акции КМГ, а не израсходованы. То есть, данные средства нельзя рассматривать как изъятия из Национального фонда", - говориться в сообщении.

Размещение средств Национального фонда в акции КМГ, как и в другие финансовые инструменты, производится согласно Концепции управления государственными финансами РК до 2030 года и перечня разрешенных финансовых инструментов для размещения активов Нацфонда.

В результате в портфеле Национального фонда появились акции КМГ, являющейся крупнейшей нефтегазовой компанией страны, акции которой стали одними из наиболее ликвидных ценных бумаг эмитентов из Казахстана, демонстрирующие стабильную доходность, как с точки зрения роста их стоимости, так и значительного объема дивидендных выплат.