Миллионы тенге сняли со счёта акмолинки мошенники

Интернет-мошенники сняли с депозита 69-летней жительницы Акмолинской области 5,5 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Представившись сотрудником сотовой компании, мошенник сообщил, что в настоящее время проходит перерегистрация абонентских номеров и в течение часа необходимо провести процедуру, в ином случае номер работать не будет. Встревоженная женщина тут же согласилась на условия, так как испугалась, что не сможет связаться с детьми, находящимися за границей. Продиктовав код из поступившего смс-сообщения, акмолинка успокоилась, решив, что номер перерегистрирован", - сообщили в полиции.

Второй звонок от мошенников поступил спустя 15 минут. Звонили уже лже-представители банка и по старой схеме с оформлением кредита убедили женщину в необходимости обновить имеющуюся банковскую карту.

"Все эти действия, как выяснилось позже, оказались взаимосвязаны и когда мошенники поняли, что обмануть потерпевшую довольно просто, сказали ей установить на свой телефон приложение “Кенгуру”, с помощью которого можно разблокировать карту. Все действия акмолинка выполняла четко действуя инструкциям мошенников: установила приложение, прошла соответствующую регистрацию, а затем продиктовала коды из сообщений", - пояснили в ведомстве.

На следующий день, потерпевшая решила проверить счет и обнаружила пропажу с депозита 5,5 млн тенге.

Сейчас полицейские по данному факту проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия по установлению аферистов.



