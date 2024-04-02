Миллионы кубометров воды сбросили для освобождения места в водохранилищах страны

Для освобождения места из водохранилищ страны, находящихся в республиканской собственности, были сброшены 400 млн кубометров воды. На заседании правительства министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал о мероприятиях по сбору талой воды в водохранилища и ее безопасному пропуску, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство водных ресурсов и ирригации РК.

По информации ведомства, на сегодня 94 водохранилища, находящиеся в республиканской собственности, могут принять еще более 2-х кубических километров воды. 17 крупных водохранилищ на юге Казахстана наполнены, в среднем, на 87%, что на 8% больше прошлогоднего показателя. А наполненность 11 крупных водохранилищ в северных регионах в среднем составляет 84%, что на 5% выше уровня прошлого года.

На западе 7 крупных водохранилищ наполнены на 68%, что на 7% меньше, чем в прошлом году. На уровне прошлого года – 3 крупных водохранилища на востоке страны, они наполнены на 65%. 4 крупных водохранилища центрального Казахстана наполнены на 90%, что на 20% больше прошлогоднего показателя.

"По состоянию на 1 марта, для приема и пропуска паводковых вод водохранилища были свободны на 60%. Учитывая прогнозные данные "Казгидромет", в третьей декаде марта мы сбросили из водохранилищ 400 миллионов кубометров воды для обеспечения дополнительных свободных емкостей. Кроме того, для оценки рисков повышенных притоков в Актюбинское и Каргалинское водохранилища проведен облет и обследования бассейнов рек Илек и Каргала", – сообщил министр Нуржан Нуржигитов.

В центральных, северных, западных и восточных регионах страны министерство, совместно с местными исполнительными органами, ведет работы по предотвращению паводковой ситуации во время накопления и сброса воды. На всех водохозяйственных объектах организованы круглосуточные дежурства и ежесуточный мониторинг водохозяйственной обстановки.



Стоит отметить, что до 2030 года министерство планирует завершить строительство 20 новых водохранилищ на территории 9 областей. Ввод в эксплуатацию 20 водохранилищ позволит снизить риск затопления 70 сельских населенных пунктов с населением 137 тысяч человек.