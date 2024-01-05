Миллионера из Украины объявили в розыск в Казахстане
Сегодня, 20:51
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Сегодня, 20:51Сегодня, 20:51
61Фото: instagram.com/vadimmashurov
Самого молодого долларового миллионера из Украины Вадима Машурова объявили в розыск в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно данным органов портала правовой статистики и спецучётов дело в отношении 26-летнего иностранного гражданина разегистрировано 28 декабря 2023 в Алматы. Инициатор розыска - Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.
Вадим Машуров - украинский предприниматель. Основатель компании Instime.World.
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