  • 5 Января, 21:03
  • BAIGENEWS

Миллионера из Украины объявили в розыск в Казахстане

Сегодня, 20:51
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instagram.com/vadimmashurov Сегодня, 20:51
Сегодня, 20:51
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Фото: instagram.com/vadimmashurov

Самого молодого долларового миллионера из Украины Вадима Машурова объявили в розыск в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным органов портала правовой статистики и спецучётов дело в отношении 26-летнего иностранного гражданина разегистрировано 28 декабря 2023 в Алматы. Инициатор розыска - Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Вадим Машуров - украинский предприниматель. Основатель компании Instime.World. 

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