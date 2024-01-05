Миллионера из Украины объявили в розыск в Казахстане

Самого молодого долларового миллионера из Украины Вадима Машурова объявили в розыск в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Согласно данным органов портала правовой статистики и спецучётов дело в отношении 26-летнего иностранного гражданина разегистрировано 28 декабря 2023 в Алматы. Инициатор розыска - Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Вадим Машуров - украинский предприниматель. Основатель компании Instime.World.