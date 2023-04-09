Миллион деревьев и кустарников высадят в этом году в Астане

Фото: gov.kz

В Астане появится ещё больше зелёных зон. В этом году в столице планируют высадить миллион зелёных насаждений: деревьев, кустарников, сеянцев. Из них 500 тысяч будет высажено в городе, ещё столько же в зелёном поясе столицы, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечается на официальном сайте столичного акимата, предпочтение будет отдано лиственным деревьям.

На совещании по развитию столицы Глава государства поручил за пять лет сделать Астану городом-садом, высадить больше многолетних растений.

В городе стартовали весенняя посадка деревьев и экологический месячник "Жасыл Астана".

Таким образом, к примеру, были высажены деревья по проспекту Абылай хана, улицам Кажымукана, Петрова, Болекпаева, А-105, Балталы, шоссе Алаш и другим. Посадка деревьев пройдет во всех районах города.

Массовое озеленение города позволит улучшить экологию, создать места для отдыха горожан, смягчить климатические условия города. За последние пять лет в Астане было высажено более 2,6 миллиона зеленых насаждений.

Кроме того, в рамках экологического месячника "Жасыл Астана" усилиями трудовых коллективов, жителей города собрано и вывезено на полигон более 555 тонн отходов.

Произведена уборка парков и скверов на общей площади более 2,5 миллиона квадратных метров. Участие в экологическом месячнике приняли "Жасыл Астана" более 11 тысяч человек, свыше 200 предприятий и организаций, коллективы КСК и ОСИ, субъекты малого и среднего бизнеса и другие.