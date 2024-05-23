Миллиард кубометров воды направили по реке Шу в Туркестанскую область
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1 млрд кубометров воды направили в Созакский район Туркестанской области по реке Шу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.
Таким образом, министерство водных ресурсов и ирригации продолжает обеспечивать готовность к поливному сезону. В Шардаринском водохранилище собрано 4,8 млрд кубометров воды. А ранее была достигнута договоренность с Узбекистаном о подаче 922 млн кубометров воды по каналу "Достык".
"Сейчас филиалом "Казводхоза" по Туркестанской области ведутся активные ремонтные и строительные работы. Например, идет ремонт 302-х скважин вертикального дренажа в Шардаринском районе. Также проведена очистка более 600 км каналов, находящихся в ведении предприятия", – отметила официальный представитель минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.
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