Миллиард кубометров воды направили по реке Шу в Туркестанскую область

1 млрд кубометров воды направили в Созакский район Туркестанской области по реке Шу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство водных ресурсов и ирригации РК.

Таким образом, министерство водных ресурсов и ирригации продолжает обеспечивать готовность к поливному сезону. В Шардаринском водохранилище собрано 4,8 млрд кубометров воды. А ранее была достигнута договоренность с Узбекистаном о подаче 922 млн кубометров воды по каналу "Достык".