Милад Карими взял "золото" на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе

Казахстанец Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.

Наш атлет стал лучшим в вольных упражнениях.

В финале он набрал 14.766 балла, что и принесло ему победу. На втором месте расположился британец Люк Уайтхаус - 14.566.

Третье место занял казахстанец Дмитрий Патанин - 14.500.

На данном этапе Кубка мира за олимпийскую лицензию бьётся Нариман Курбанов. Он вышел в финал упражнений на коне.