Милад Карими взял "золото" на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе
Сегодня, 19:15
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Сегодня, 19:15Сегодня, 19:15
106Фото: olympic.kz
Казахстанец Милад Карими завоевал золотую медаль на этапе Кубка мира по спортивной гимнастике в Дохе (Катар), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на НОК РК.
Наш атлет стал лучшим в вольных упражнениях.
В финале он набрал 14.766 балла, что и принесло ему победу. На втором месте расположился британец Люк Уайтхаус - 14.566.
Третье место занял казахстанец Дмитрий Патанин - 14.500.
На данном этапе Кубка мира за олимпийскую лицензию бьётся Нариман Курбанов. Он вышел в финал упражнений на коне.
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