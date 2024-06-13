Микророботов из водорослей для лечения рака легких создали в США

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали биогибридных микророботов, которые могут совершить прорыв в течении рака легких, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Модели состоят как из натуральных, так и из синтетических материалов.

Основой для роботов послужили живые зеленые микроводоросли Chlamydomonas reinhardtii. Также ученые добавили наночастицы, покрытые мембранами эритроцитов.

Микроволоросли могут передвигаться автономно. Они способны перемещаться по внутренним органам человека, используя отростки-жгутики. Они также менее токсичны по сравнению с другими микроорганизмами.

Мембраны действуют как естественный "камуфляж". При введении в организм они защищают роботов от атаки иммунной системы пациента.

Внутри наночастиц находится химический лекарственный препарат. По задумке ученых, микророботы смогут доставлять лекарство непосредственно к метастазам, против которых обычная химиотерапия бывает неэффективна. При этом побочное воздействие на другие органы будет минимальным.

Ученые испытали микророботов на мышах. Наблюдения показали, что, в отличие от распространенных лекарств, они накапливались в больших концентрациях и дольше сохранялись в легких. В результате размеры опухолей у мышей уменьшились, а выживаемость возросла на 40%. В дальнейшем иммунные клетки расщепили роботов не нетоксичные компоненты, которые затем полностью выводятся из организма, сообщает The Conversation.