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  • Микрорайону "Жагалау" придадут столичный лоск, пообещал аким Астаны
Instagram / jenis_qasymbek Вчера, 23:39
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Вчера, 23:39
102
Фото: Instagram / jenis_qasymbek

Микрорайону "Жагалау" придадут столичный лоск, пообещал аким Астаны

Аким Астаны Женис Касымбек встретился с жителями микрорайона "Жагалау", который относится к недавно созданному в столице району Нура, передаёт BaigeNews.kz.

"Это один из бурноразвивающихся микрорайонов города. Здесь необходимо выполнить большой объём работы как по строительству инженерных сетей и соцобъектов, так и по благоустройству. Работы будем проводить поэтапно", — написал аким в своём Instagram-аккаунте.

По его словам, на встрече жители микрорайона поднимали вопросы по ремонту ЖК, в частности, по фасадам, строительству социальных объектов, инженерных сетей, дорог, дворов и общественных пространств, озеленению, освещению, запуску дополнительных маршрутов и другие.

Касымбек отметил, что не все электрические сети микрорайона переданы на баланс города, не везде есть освещение. На баланс акимата ряд сетей передадут уже этим летом.

По данным акима, только в районе Нура по проекту "Комфортная школа" в течение 2-3 лет планируется построить девять крупногабаритных школ, из них три школы в микрорайоне "Жагалау". Всего же по району с учётом привлечения инвесторов планируется строительство 18 школ и одного корпуса к действующей школе.

"Кроме того, в развитие микрорайона "Жагалау", помимо бюджетных денег, также будем привлекать инвесторов. Также особое внимание будем уделять благоустройству и озеленению. По поступившим вопросам составим график исполнения: часть работ выполним в текущем году, другую в последующие годы. В микрорайоне "Жагалау" поэтапно будем наводить столичный лоск левого берега", — пообещал аким.

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Вчера, 23:39
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