Микрокредиты на 75 млрд тенге получили сельчане по программе "Ауыл аманаты" в 2023 году

Министерство сельского хозяйства РК организовало в Туркестанской области пресс-тур по проектам программы "Ауыл аманаты". Участники пресс-тура ознакомились с работой местных производств, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам 2023 года в рамках программы "Ауыл аманаты" выдано 12,2 тыс. микрокредитов на 75,5 млрд тенге и создано более 12 тыс. рабочих мест.

В Туркестанской области по итогам прошлого года профинансировано 3 256 проектов на 19,8 млрд тенге, создано 3 413 рабочих мест. В приоритете при этом было развитие личных подсобных хозяйств на базе кооперативов.

Первым в программе пресс-тура был проект по производству мяса бройлеров АПК "Тажитдин ата" в селе Карнак. Его стоимость – 71,6 млн тенге, по "Ауыл аманаты" на него выделили 27,6 млн тенге. Примечателен проект тем, что максимально использует небольшое пространство площадью не более 15 соток, ежегодно выпуская 50 тонн мяса птицы. Это хозяйство служит хорошим примером экономного использования земли. Отметим также, что на "Тажитдин ата" грамотно выстроена цепочка производства и реализации продукции, а килограмм мяса птицы продают по 1 500 тенге оптом.

Еще одна важная для региона инциатива – рыбоводный проект ИП Ran в населенном пункте Талапты. Его стоимость – 12 млн тенге, профинансировано по "Ауыл аманаты" - 7 млн тенге. Руководитель проекта рассказал, что в своем огороде построил четыре бассейна, куда пустил мальков сазана. Когда мальки дорастут до нужного возраста, их реализуют, причем в регионе растёт спрос на рыбную продукцию. Планируемая мощность проекта – 20 тонн продукции в год, на ближайшие годы запланировано строительство еще 15 бассейнов и расширение таким образом предприятия.

Своей историей успеха поделился со СМИ руководитель пекарни Биржан Жунисов в селе Балтаколь, где в день реализуют порядка 300-350 штук лепешек. По словам предпринимателя, он был безработным, когда узнал об "Ауыл аманаты", и ему помогли не только оформить документы, но и составить бизнес-план. В итоге для организации своего небольшого дела сельчанин взял кредит в 8 млн тенге, выплата основного долга начнется осенью. Он планирует досрочно закрыть кредит и получить более крупную сумму – новые правила "Ауыл аманаты" позволяют фермерам получить до 29 млн тенге на расширение дела, при повторном обращении.

Однако пекарня – не единственный проект "Ауыл аманаты" в Балтаколе, есть еще завод по переработке проса "Алга-БАМ". Дело в том, что село славится выращиванием проса, но для его переработки требовался крупный проект. Теперь завод "Алга-БАМ" перерабатывает около 5 500 килограммов проса в день. На заводе есть все необходимое оборудование – машина для фасовки и упаковки сыпучих продуктов, поточная линия, мельница. Добавим, что объем кредитных средств, профинансированных в рамках проекта "Ауыл аманаты" составил 20 млн тенге.