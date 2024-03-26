Микрофинансовую организацию лишили лицензии в Алматы

Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрофинансовая организация "Взаймы" лишили лицензии. Основанием стало осуществление деятельности с систематическими (три и более раза в течение года) нарушениями требований законов, нормативных правовых актов уполномоченного органа и Нацбанка, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии с требованиями пункта 9 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О микрофинансовой деятельности" МФО обязано в течение 30 календарных дней со дня принятия Агентством решения о лишении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности провести процедуру перерегистрации путём исключения из своего наименования слов "микрофинансовая организация", производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляют деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации", - сообщили в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка.

Клиенты МФО, имеющие неисполненные обязательства по договорам о предоставлении микрокредита, несут ответственность за нарушение исполнения обязательства перед МФО в соответствии с условиями заключенных договоров.