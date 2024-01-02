Микки Маус стал доступен для публичного использования

Оригинальное раннее изображение Микки и Минни Маус, которое можно увидеть в их дебютном появлении в короткометражном фильме 1928 года "Пароход Вилли", стало доступно для публичного использования после истечения 1 января авторских прав корпорации Disney, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на punchmetro.com.

Теперь образы Микки и Минни Маус, которые использованы в мультфильме, доступны для использования любыми авторами.

В Disney предупредили, что более современные версии Микки Мауса по-прежнему защищены авторским правом. Кроме этого, Disney поддерживает отдельный товарный знак для Микки Мауса в качестве корпоративного символа.

Микки Маус - один из главных активов Disney: аналитики оценивают стоимость образа в сумму более 3 млрд долларов.

Закон об авторском праве США гласит, что права на персонажей могут сохраняться за авторами в течение 95 лет. В общественном доступе оказались и другие произведения 1928 года — например, немой фильм Чарли Чаплина "Цирк", "Трехгрошовая опера" Бертольта Брехта, роман "На Западном фронте без перемен" Эриха Марии Ремарка на немецком языке.