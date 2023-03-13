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  • Михаил Ломтадзе принял участие в крупнейшей технологической конференции в США
пресс-служба Kaspi.kz Сегодня, 15:07
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Сегодня, 15:07
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Фото: пресс-служба Kaspi.kz

Михаил Ломтадзе принял участие в крупнейшей технологической конференции в США

О развитии инноваций в Казахстане, реформах и уникальном опыте Kaspi.kz рассказал Михаил Ломтадзе на конференции Morgan Stanley Technology, Media and Telecom 2023 в Сан-Франциско (США).

Конференция Morgan Stanley Technology, Media and Telecom проводится уже более 30 лет. Ежегодно она становится главным событием для ведущих технологических компаний и инвесторов во всём мире. На конференции также выступил Илон Маск и руководители Google, Microsoft, PayPal и других ведущих компаний мира. 

"На конференции, в первую очередь, мы рассказали про Казахстан, стремительное развитие инноваций и как мы улучшаем жизнь нашим любимым клиентам. Совершенно точно можно сказать, что Казахстан сегодня является для многих стран примером для подражания в развитии уникальных технологичных сервисов. И мы слышали от многих компаний "мы хотим быть как Kaspi.kz". Спасибо всем нашим любимым клиентам и партнёрам, что вы с нами. Мы вместе с вами делаем жизнь в Казахстане лучше и продолжаем выводить страну на мировую арену инноваций!" — сказал глава и сооснователь Kaspi.kz Михаил Ломтадзе.

Во время конференции Михаил также провёл индивидуальные встречи с ведущими американскими и международными инвесторами.

"На этих индивидуальных встречах мы рассказывали инвесторам о реформах, проводимых Главой государства Касым-Жомартом Токаевым с целью создать рыночную экономику, основанную на прозрачных правилах работы и инновациях. Многие инвесторы готовы рассматривать инвестиции в Казахстане и уделяют особое внимание стабильному законодательству и реформам, которые могут улучшить инвестиционный климат для привлечения международных инвестиций", — добавил Михаил Ломтадзе.

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#банк #Kaspi Bank #США #конференция #инвестирование
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:07
62
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