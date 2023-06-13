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  • МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете
baq.kz Сегодня, 16:07
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Сегодня, 16:07
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Фото: baq.kz

МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете

Сегодня в министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали инцидент, произошедший в Тайланде. Там якобы фигурировал гражданин нашей страны, передает BaigeNews.kz

В социальных сетях ранее появилась информация о том, что на курорте Пхукет стреляли в россиянина. Видео произошедшего опубликовали в Сети - там мотоциклист в шлеме стреляет в упор в водителя автомобиля и затем уезжает с места события. В интернете распространилась информация, что за рулем мотоцикла находился гражданин РК.  

Однако в МИД РК заявили, что казахстанец попал в полицию по другой причине.

"Нами был сделан запрос в посольство Казахстана в Тайланде. Да, действительно задержанный в аэропорту- гражданин нашей страны. Однако власти Тайланда не подтверждают факт покушения с его стороны на россиянина", - сообщил представитель МИД Айбек Смадияров.

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Сегодня, 16:07
196
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