МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете

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Сегодня в министерстве иностранных дел Казахстана прокомментировали инцидент, произошедший в Тайланде. Там якобы фигурировал гражданин нашей страны, передает BaigeNews.kz.

В социальных сетях ранее появилась информация о том, что на курорте Пхукет стреляли в россиянина. Видео произошедшего опубликовали в Сети - там мотоциклист в шлеме стреляет в упор в водителя автомобиля и затем уезжает с места события. В интернете распространилась информация, что за рулем мотоцикла находился гражданин РК.

Однако в МИД РК заявили, что казахстанец попал в полицию по другой причине.