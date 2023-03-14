МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном

Республика Казахстан приветствует достигнутые 10 марта в Пекине договорённости о восстановлении дипломатических отношений между Королевством Саудовской Аравии и Исламской Республикой Иран, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Высоко оцениваем роль Китайской Народной Республики в переговорном процессе и достижении успешных итогов. Данные договорённости полностью соответствуют инициативе Казахстана по Исламскому примирению, выдвинутой в апреле 2016 года в Стамбуле на XIII саммите Организации исламского сотрудничества. Уверены, что возобновление дипломатических отношений и взаимное открытие посольств между Саудовской Аравией и Ираном будут способствовать укреплению безопасности и стабильности как на региональном, так и на глобальном уровнях", - говорится в заявлении МИД.