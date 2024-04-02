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МИД Казахстана осудил нападение на консульский отдел посольства Ирана в Сирии

Сегодня, 21:40
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МИД РК Сегодня, 21:40
Сегодня, 21:40
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Фото: МИД РК

Министерство иностранных дел Казахстана осуждает нападение на консульский отдел Посольства Ирана в столице Сирии – Дамаске. Об этом говорится в официальном заявлении ведомства, передаёт BaigeNews.kz.

"Считаем неприемлемым любое проявление насилия и актов агрессии в отношении дипломатических миссий и их сотрудников. Подобные действия нарушают основы и нормы международного права, которыми гарантируется неприкосновенность дипломатических и консульских объектов", - говорится в заявлении.

 

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