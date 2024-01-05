Microsoft впервые за 30 лет изменит клавиатуру

Американская корпорация Microsoft заявила о добавлении в стандартную клавиатуру Copilot — клавиши, которая отвечает за запуск помощника искуственного интеллекта, передаёт BaigeNews.kz.

На официальном сайте Microsoft приводится цитата исполнительного вице-президента корпорации и директора по маркетингу Юсуфа Мехди, рассказывающего о нововведении.

"Появление клавиши Copilot знаменует собой первое существенное изменение в клавиатуре ПК с Windows почти за три десятилетия. Мы считаем, что это позволит людям легче участвовать в трансформации ИИ. Copilot станет точкой входа в мир искусственного интеллекта(...). Microsoft стремится предоставить людям и организациям возможность адаптироваться и процветать в новую эпоху искусственного интеллекта", — отмечает Юсуф Мехди.

Он добавил, что клавиша Copilot можно будет увидеть на многих новых компьютерах Windows 11.