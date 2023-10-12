Microsoft реализует образовательный проект в СКО

В Министерстве просвещения РК рассказали о ряде инновационных проектов, передаёт BaigeNews.kz.

Национальная академия образования имени Ибрая Алтынсарина подготовила проект по развитию потенциала малокомплектных сельских школ Актюбинской области, а совместно с Microsoft ею запущена аналогичная программа в Северо-Казахстанской области.

Предполагается, что это поможет сельским школьникам сократить разрыв в качестве образования с городскими.

Отмечается, что в пилотном проекте Актюбинской области принимают участие 134 школы региона.

"Проект реализуется по трём основным моделям. Первая модель реализуется в рамках проекта "Bilim all", который стартовал в ноябре 2022 года, в виде стриминговых лекций, 36 лучших педагога региона проводят онлайн-занятия для малокомплектных школ. Вторая модель "Опорная школа – магнитная школа", где педагоги сельских опорных школ онлайн преподают учащимся малокомплектных школ основные учебные предметы: химию, биологию, математику, физику и английский язык. В рамках третьей модели в девяти малокомплектных школах без интернета или с низкой скоростью интернета проводятся офлайн-занятия с использованием цифровых технологий. В настоящее время все три модели проходят апробацию", - рассказали в Минпросвещения.

Совместный с Microsoft проект запущен в пилотном режиме в 40 сельских школах СКО. Специально для этого 107 педагогов региона прошли курсы повышения квалификации на платформе компании. Проект обеспеченивает доступ к образованию детей из отдалённых населенных пунктов, решвет проблемы совмещённых классов, повышает качество образования в сельских и малокомплектных школах СКО.