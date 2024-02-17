Microsoft, Google и Meta намерены предотвратить вмешательство ИИ в выборы

Группа, состоящая из 20 ведущих технологических компаний, подписала соглашение, согласно с которым каждая из них обязуется сотрудничать в рамках борьбы со вмешательством искусственного интеллекта в выборы в этом году, проводимые по всему миру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на CNBC.

В основном речь идет о дипфейках и другом контенте, созданном ИИ, цель которого – ввести в заблуждение.

Среди подписантов: Microsoft, Meta, Google, Amazon, IBM, Adobe, OpenAI, TikTok, X, Snap, Arm, Anthropic и Stability AI.

Для понимания того, как ИИ может повлиять на выборы, СМИ приводят пример массового январского обзвона избирателей Нью-Гэмпшира, которые, подняв трубку, могли слышать созданный с помощью ИИ голос Джо Байдена, который призывал их оставаться дома во время праймериз в их штате.