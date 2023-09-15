Международный водно-энергетический консорциум предложил создать Токаев
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета глав государств – учредителей Международного фонда спасения Арала предложил создать Международный водно-энергетический консорциум, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
По словам казахстанского лидера, важным вопросом остается скорейшее завершение процесса совершенствования организационной структуры и договорно-правовой базы МФСА.
"Следует расширить полномочия и ответственность Правления и Исполкома Фонда. Предлагается также преобразовать Межгосударственную координационную водохозяйственную комиссию в Межгосударственную водно-энергетическую комиссию. Данные шаги повысили бы эффективность МФСА", - сказал он.
Президент Казахстана отметил, что необходимо создание долгосрочного и устойчивого регионального механизма сотрудничества для эффективного использования водно-энергетических ресурсов Центральной Азии с учетом интересов всех стран региона в сферах ирригации, гидроэнергетики и экологии.
"По нашему мнению, таким механизмом мог бы стать Международный водно-энергетический консорциум", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
Он также отметил, что нужно разработать План работы по внедрению единой автоматизированной системы учета, мониторинга, управления и распределения водных ресурсов в бассейне Аральского моря.
"Реализация этой инициативы обеспечит прозрачность использования воды в регионе и будет способствовать укреплению диалога и дружбы между странами Центральной Азии", - сказал президент Казахстана.
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