  • 23 Октября, 00:59
  • BAIGENEWS
Геологическая отрасль нуждается в новом импульсе - Токаев
Подросток-убийца собственной матери арестован в ЗКО
Соцвыплаты по утрате трудоспособности и потере кормильца повысятся в Казахстане
Приговор в деле о взрывах на военном складе под Таразом вынесли в Шымкенте
Казахстанцам могут запретить брать микрозаймы до зарплаты
Новую модель школьного питания разработали в Казахстане
Запретить выдавать новые кредиты проблемным заёмщикам могут в Казахстане
Глава Минсельхоза рассказал, как обеспечить продовольственную безопасность в Казахстане
В Казахстане появятся два новых праздника
Девять детей попали в реанимацию из-за вспышки кори в Атырауской области
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Международный совет по зерну снизил прогноз производства пшеницы в Казахстане на полмиллиона тонн

Сегодня, 00:14
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay Сегодня, 00:14
Сегодня, 00:14
136
Фото: Pixabay

Международный совет по зерну (МСЗ) в октябрьском бюллетене снизил прогноз производства пшеницы в Казахстане в 2023-24 маркетингового года на 500 тыс. тонн. Об этом передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ЗМ.kz.

Таким образом, по последней оценке МСЗ, валовой сбор пшеницы РК составит 12,5 млн. тонн.

Ранее, минсельхоз РК сократил предыдущий прогноз (16 млн тонн) производства пшеницы до 15,6 млн тонн. Департамент сельского хозяйства США - USDA сократил оценку на 2 млн. – до 13 млн тонн. 

Прогноз предложения зерна РК снижен экспертами также на 0,5 млн. - с 16,8 до 16,3 млн. тонн. Переходящие запасы к началу сезона 2023-24 экспертами повышены с 2,6 до 2,7 млн. тонн.

По оценке Бюро национальной статистике, Казахстан зашел в новый сезон с 6,5 млн тонн пшеницы. Эксперты снизили прогноз переходящих запасов пшеницы к концу сезона на 0,4 млн. - с 2 до 1,6 млн. тонн.

Самое читаемое

Наверх