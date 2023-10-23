Международный совет по зерну снизил прогноз производства пшеницы в Казахстане на полмиллиона тонн

Международный совет по зерну (МСЗ) в октябрьском бюллетене снизил прогноз производства пшеницы в Казахстане в 2023-24 маркетингового года на 500 тыс. тонн. Об этом передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ЗМ.kz.

Таким образом, по последней оценке МСЗ, валовой сбор пшеницы РК составит 12,5 млн. тонн.

Ранее, минсельхоз РК сократил предыдущий прогноз (16 млн тонн) производства пшеницы до 15,6 млн тонн. Департамент сельского хозяйства США - USDA сократил оценку на 2 млн. – до 13 млн тонн.

Прогноз предложения зерна РК снижен экспертами также на 0,5 млн. - с 16,8 до 16,3 млн. тонн. Переходящие запасы к началу сезона 2023-24 экспертами повышены с 2,6 до 2,7 млн. тонн.

По оценке Бюро национальной статистике, Казахстан зашел в новый сезон с 6,5 млн тонн пшеницы. Эксперты снизили прогноз переходящих запасов пшеницы к концу сезона на 0,4 млн. - с 2 до 1,6 млн. тонн.