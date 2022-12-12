Международный кинофестиваль "Евразия" стартовал в Алматы

Фото: eurasiaiff.org

В Алматы стартовал XVI Международный кинофестиваль "Евразия", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство культуры и спорта. В рамках официальной церемонии открытия председатель жюри международного конкурса МКФ "Евразия" известный режиссер, сценарист и продюсер Али Хамраев отметил высокую значимость мероприятия для киноиндустрии.

"Евразийский кинофестиваль живёт — это самое главное. Мы скучали по этому кинофестивалю. Да здравствует Евразийский кинофестиваль. Успеха ему! Успеха Казахстану!" — сказал он.

Необходимо отметить, что кинофестиваль будет включать две конкурсных программы: Международный конкурс (15 полнометражных игровых фильмов, снятых на территории Евразийского континента за последние 12 месяцев) и Национальный конкурс (15 отечественных полнометражных игровых фильмов производства 2021–2022 гг).

В обоих конкурсах победители будут определяться по следующим пяти номинациям: лучший фильм, лучшая режиссерская работа, лучшее исполнение мужской роли, лучшее исполнение женской роли и специальный приз жюри.

Отметим, что известный отечественный кинорежиссер, заслуженный деятель Казахстана Ардак Амиркулов стал президентом XVI МКФ "Евразия".

Во внеконкурсную программу войдут: программа "Особое событие", которая представит ретроспективу фильмов известных деятелей мирового кино разных эпох и жанров, включая фильмы-юбиляры, а также фильмы открытия и закрытия фестиваля; программа "Открытие новых имен", посвященная современному короткометражному казахстанскому кино. Она будет включать показы 15 лучших фильмов молодых режиссеров, снятых в 2020–2022 годах.

Среди других мероприятий фестиваля — программа Work-In-Progress, которая презентует отечественные ленты, находящиеся на стадии производства.