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25 Мая, 20:18
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122Фото: pixabay.com
Международный фестиваль по "зелёной" энергетике QazaqGreenFest прошёл в Боровом
В Боровом начал работу II Международный деловой фестиваль по "зелёной" энергетике QazaqGreenFest. Основной из обсуждаемых тем стала "Энергетическая безопасность Казахстана: низкоуглеродный переход", передаёт BaigeNews.kz.
На сессиях эксперты обсуждали "мировой энергетический переход: вызовы для Казахстана и опыт стран-лидеров", госполитику и стратегическое видение развития “зелёной” повестки в РК и другое.
Спикеры отвечали на вопросы в рамках пресс-конференции.
Директор департамента климатеской политики и зелёных технологий министерства экологии и природных ресурсов РК Айнур Копбаева поделилась своим мнением о нынешней ситуации и перспективах ВИЭ.
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