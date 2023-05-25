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  • Международный фестиваль по "зелёной" энергетике QazaqGreenFest прошёл в Боровом
pixabay.com 25 Мая, 20:18
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25 Мая, 20:18
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Фото: pixabay.com

Международный фестиваль по "зелёной" энергетике QazaqGreenFest прошёл в Боровом

В Боровом начал работу II Международный деловой фестиваль по "зелёной" энергетике QazaqGreenFest. Основной из обсуждаемых тем стала "Энергетическая безопасность Казахстана: низкоуглеродный переход", передаёт BaigeNews.kz.

На сессиях эксперты обсуждали "мировой энергетический переход: вызовы для Казахстана и опыт стран-лидеров", госполитику и стратегическое видение развития “зелёной” повестки в РК и другое.

Спикеры отвечали на вопросы в рамках пресс-конференции.

Директор департамента климатеской политики и зелёных технологий министерства экологии и природных ресурсов РК Айнур Копбаева поделилась своим мнением о нынешней ситуации и перспективах ВИЭ.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

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Журналист
25 Мая, 20:18
122
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