Международный фестиваль по "зелёной" энергетике QazaqGreenFest прошёл в Боровом

Фото: pixabay.com

В Боровом начал работу II Международный деловой фестиваль по "зелёной" энергетике QazaqGreenFest. Основной из обсуждаемых тем стала "Энергетическая безопасность Казахстана: низкоуглеродный переход", передаёт BaigeNews.kz.

На сессиях эксперты обсуждали "мировой энергетический переход: вызовы для Казахстана и опыт стран-лидеров", госполитику и стратегическое видение развития “зелёной” повестки в РК и другое.

Спикеры отвечали на вопросы в рамках пресс-конференции.

Директор департамента климатеской политики и зелёных технологий министерства экологии и природных ресурсов РК Айнур Копбаева поделилась своим мнением о нынешней ситуации и перспективах ВИЭ.