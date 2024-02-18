Международный аэропорт в Костанае снова выставят на торги

В этом году в Костанайской области готовится к приватизации международный аэропорт Костаная имени Ахмета Байтурсынова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.

Его уже выставляли на аукцион дважды, но торги были признаны несостоявшимися. Последний раз это было в 2018 году. Аэропорт передали с республиканского баланса на баланс областного акимата. Затем здесь начался ремонт и самого здания, и взлётно-посадочной полосы.

Сейчас, по данным управления финансов, решается, каким именно образом акимат будет приватизировать объект.

"Имеется много способов отчуждения государственной собственности. Можно передать в доверительное управление с правом выкупа, можно выставить на торги несколькими способами, либо на тендер, либо на аукцион. То есть из этих трех способов комиссия будет государственная заседать на местном уровне из госорганов, и будет принято решение компетентными органами о способе", — говорит руководитель управления финансов акимата Костанайской области Алма Жусупова.

Так что комплексный план приватизации на 2021-2025 годы в Костанайской области будет "закрыт" досрочно, отмечают представители управления финансов региона.

Так, в руки частников перешла большая часть обозначенных ранее объектов. Их продали в общем за 600 млн тенге, это в большей части районные СМИ и объекты ЖКХ.

Ещё некоторые предприятия и вовсе исключили из списка.

"Они занимаются ремонтами многоэтажных домов, кондоминиумов и так далее. Они были специально созданы для этих целей, и законодательством там есть определенные ограничения, и необходимо все таки, чтобы они оставались в госсобственности. В связи с тем, что у них очень большие суммы кредитов государством выделены, и они револьверным способом должны работать, то есть браться в кредит и потом через время они их возвращают, и эти деньги должны прогоняться", — говорит Алма Жусупова.

Все силы по приватизации управление финансов сейчас направило на аэропорт. Уже точно известно, что акимат готов продать только 49 процентов акций.

Основной их пакет останется все же в руках государства, так как аэропорт считается стратегическим объектом. Сейчас, по официальным данным, уже идет оценка предприятия, которая будет готова к апрелю. В 2017 году аэропорт был оценён в 862 млн тенге.