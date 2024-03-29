Международный аэропорт построят в Жетысу

В Жетысуской области построят международный грузопассажирский аэропорт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат региона.

Основные вопросы и перспективы реализации проекта аким области Бейбит Исабаев обсудил на встрече с инвесторами.

Современная воздушная гавань появится на территории свободной экономической зоны "Хоргос – Восточные ворота". Инвестором выступит немецкая компания The Hansa Consortium, планируемый объём инвестиций – 250 миллиардов тенге.

Ожидается, что производительность аэропорта составит 50 тысяч тонн грузов, пропускная способность пассажирского терминала – до 500 человек в час.

"Проект планируется реализовать в три этапа. Полностью завершить проект, который, кроме строительства международного грузопассажирского аэропорта, включает всю необходимую инфраструктуру, а также поэтапное расширение, увеличение производственных мощностей, ввод гостиницы, торгово-развлекательного центра, планируется к 2032 году. Планируется, что сам аэропорт начнёт работу в 2027 году", – отмечается в пресс-релизе.

В течение первого этапа планируется построить всю основную инфраструктуру аэропорта, а на втором и третьем – достраивать дополнительную инфраструктуру, расширять пропускную способность пассажирского терминала, мощность грузового и топливного складов. Также инвесторы намерены расширять и развивать комплекс торговых, туристических услуг, а также услуг питания и размещения.