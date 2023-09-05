Международное агентство S&P подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

Рейтинговое S&P прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4% в 2023-2026 гг.

Международное рейтинговое агентство Standard&Poor's прогнозирует рост экономики Казахстана на уровне 4% до 2026 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство национальной экономики РК.

По информации ведомства, международное рейтинговое агентство Standard&Poor's подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB-/А-3", прогноз "Стабильный".

Как отмечают эксперты, за счет сильного фискального и внешнего баланса экономики страны, Казахстан сохраняет свое место в рейтинге.

"При этом чистый государственный долг находится на низком уровне, а состояние ликвидных внешних активов страны обеспечивает защиту от внешних шоков. В отчете S&P подчеркивается, что фискальный и внешний балансы страны достаточны для управления рисками", - говорится в сообщении.

По мнению аналитиков, дефицит консолидированного бюджета сократится в среднем до 1,6% от ВВП в период 2023-2026 годы.









