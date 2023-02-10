Между нашими странами не должно быть никаких барьеров - кыргызский эксперт о межпарламентском форуме ЦА

Сегодня в Казахстане в городе Туркестан проходит первый международный форум парламентариев стран Центральной Азии, передаёт BaigeNews.kz. В нём принимают участие руководители парламентов Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Форум- это отличная площадка для взаимоотношений стран в сфере экономики, культуры. А также это отличная площадка для развития и реализации тех задач, которые были поставлены между правительствами и во взаимоотношениях президентов. Символично также то, что форум проходит в таком историческом месте, как Туркестан.

Лидер депутатской фракции "Ынтымак" Кыргызской Республики Марлен Маматалиев рассказал о своих ожиданиях от Межпарламентского форума государств ЦА.

"Я хотел бы отметить особую роль проведения сегодняшнего форума. Он имеет очень глубокий смысл и хорошую основу для развития. Мы очень надеемся, что парламентарии наших стран Центральной Азии примут хорошие законы, решения, которые подтолкнут к дружескому взаимоотношению наших стран. Сегодня мы постараемся по крайней мере создать такой тон, в котором мы продолжим эти взаимоотношения каждый год в различных странах, дабы мы могли почувствовать культуру и сделать всё возможное для развития наших стран", - сказал он.

Маматалиев считает, что между Казахстаном и Кыргызстаном не должно быть никаких барьеров, особенно в сфере торговли. Также он отметил, что нужно развивать взаимоотношения в области строительства.

"Мы хотим поднять вопрос относительно наших взаимоотношений в сфере строительства. Мы располагаем своими водными ресурсами, в которых хотели быть видеть страны Центральной Азии для участия в совместных проектах в строительстве малых и больших ГЭСов. Строительство ГЭСов происходит в нашей стране, но река, которая непосредственно течет через Казахстан и стран ЦА. Мы видим, что мир идет к этому течению, электроэнергия - это основа всех развитий. Также мы с Казахстаном будем рассматривать вопрос относительно строительства дороги Алматы-Чолпон ата, прямой путь, который позволил бы в сфере культуры определить задачи", - сообщил спикер.

В заключении он добавил, что Казахстан и Кыргызстан должны сотрудничать друг с другом, реализовывать задачи, поставленные парламентариями обеих стран. По его мнению, это напрямую влияет на жизнь людей, в ней живущих.