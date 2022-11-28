Между Казахстаном и Россией достигнут высокий уровень сотрудничества – Токаев

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Казахстан и Россия смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнерство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства, заявил Касым-Жомарт Токаев в ходе форума межрегионального сотрудничества, передаёт BaigeNews.kz.

Глава республики выразил признательность президенту РФ и всем российским коллегам за высокий уровень организации форума и отметил, что тема мероприятия имеет особое значение в нынешних условиях кризиса в международной торговле и геополитической неопределенности.

"Снятие всех ограничений и создание взаимовыгодных условий в торговле, безусловно, является ключом к качественному экономическому росту наших стран. Поэтому, наша сегодняшняя встреча имеет особое значение. По данным Всемирной торговой организации, самые развитые страны мира, стоявшие у истоков либеральных торговых договорённостей, в последние полгода увеличивают темпы введения экспортных ограничений. К примеру, страны G20 с мая по октябрь вели 47 ограничительных мер на товары, объём торговли которыми не превышает 160 миллиардов долларов. Речь идёт о постоянно возникающих запретах на экспорт, дополнительных лицензионных требованиях, квотах и пошлинах. На этом фоне сотрудничество между Казахстаном и Россией, к счастью, отличается от глобальных тенденций", - сказал Президент Казахстана.

Глава государства акцентировал внимание на том, что в прошлом месяце страны отметили знаменательную дату - 30-летие установления дипломатических отношений.

"За это время наши государства смогли выстроить взаимовыгодное стратегическое партнёрство, основанное на прочных узах дружбы и добрососедства. Между нашими странами налажен доверительный, конструктивный диалог, достигнут высокий уровень сотрудничества", - добавил Токаев.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в режиме видеоконференции принимают участие в пленарном заседании XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, проходящего в Оренбурге.