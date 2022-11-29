Между главой МИД РК и Госсекретарем США состоялся телефонный разговор

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди и Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов дальнейшего продвижения двустороннего и многостороннего сотрудничества между Казахстаном и США, развивающегося в духе расширенного стратегического партнерства, а также актуальную проблематику международной и региональной повестки дня.