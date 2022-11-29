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Между главой МИД РК и Госсекретарем США состоялся телефонный разговор Сегодня, 17:52
83
Сегодня, 17:52
83

Между главой МИД РК и Госсекретарем США состоялся телефонный разговор

По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор между заместителем премьер-министра - министром иностранных дел Республики Казахстан Мухтаром Тлеуберди и Государственным секретарем США Энтони Блинкеном, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИД.

В ходе переговоров стороны обсудили широкий круг вопросов дальнейшего продвижения двустороннего и многостороннего сотрудничества между Казахстаном и США, развивающегося в духе расширенного стратегического партнерства, а также актуальную проблематику международной и региональной повестки дня.

"Мухтар Тлеуберди подробно информировал Энтони Блинкена об итогах состоявшихся 20 ноября 2022 года президентских выборов и поблагодарил за заявление Государственного департамента США, подтвердившего ранее выраженную Вашингтоном поддержку в пользу демократических реформ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева", - говорится в сообщении ведомства. 

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#отношения РК и США #МИД
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:52
83
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