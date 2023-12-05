Между Астаной и Косшы будут чаще курсировать автобусы
Сегодня, 02:43
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Сегодня, 02:43Сегодня, 02:43
101Фото: BaigeNews.kz
Между Астаной и Косшы улучшат транспортное сообщение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на City Transportation Systems.
"С 5 декабря на маршруте №323 добавляется девять единиц автобусов. Ранее на маршруте курсировало три автобуса, с завтрашнего дня на линию выйдут 12 единиц. Также движение маршрута продлевается до города Косшы", - сообщили в CTS.
Обновление повлияет на график и схему движения маршрута.
Расписание и подробную схему движения можно найти в актуальных сторис в Instagram-аккаунте cts_kz или перейдя по ссылке Taplink в описании профиля.
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