Мейрамбек Таймерденов освобождён от должности судьи Верховного суда, передаёт BaigeNews.kz. Представление Президента об освобождении его от должности поддержали депутаты Сената. Представление зачитал председатель Высшего судебного совета Денис Шип.

"На ваше рассмотрение внесено представление Главы государства об освобождении Мейрамбека Таймерденова от должности судьи Верховного суда в связи с достижением им предельного возраста пребывания в должности судьи". - сказал Шип.

Он отметил, что у Мейрамбека Таймерденова большой опыт работы в судебной системе.