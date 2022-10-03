Профсоюзы выдвинут Мейрама Кажыкена кандидатом в президенты Казахстана

Фото: facebook.com/meiram.kazhyken

Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат" на заседании центрального исполнительного комитета выдвинули кандидатуру Мейрама Кажыкена в кандидаты на предстоящие внеочередные выборы президента Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Содружества.

"В результате открытого голосования большинством голосов принято решение о выдвижении Мейрама Кажыкена", - говорится в сообщении.

Мейрам Кажыкен родился пятого апреля 1961 года в селе Кызыл-Курама Павлодарской области. Он имеет три высших образования и степень доктора экономических наук.

Опыт работы:

1982-1983 годы — старший инженер гидротехник РСХО "Майское";

1983-1984 годы — главный инженер гидротехник совхоза "Пригородный";

1984–1988 годы — старший инженер "Союзгипрориса";

1990-1991 годы — ведущий специалист Всесоюзного НИИГиМ;

1991–1992 годы — ведущий специалист Павлодарского территориального комитета по приватизации;

1992–1994 годы — главный специалист, начальник отдела Управления экономики Павлодарской области;

1994–1996 годы — советник акима области, заместитель заведующего отделом экономики и финансов акимата Павлодарской области;

1996–1997 годы — заместитель начальника департамента Департамента промышленности Павлодарской области;

1998-1999 годы — начальник отдела, заместитель начальника управления Агентства РК по стратегическому планированию и реформам;

1999-2000 годы — начальник управления Министерства экономики РК;

2000-2001 годы — директор департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК;

2002-2003 годы — начальник Департамента экономики Павлодарской области;

2003-2004 годы — советник премьер-министра РК, заведующий отделом производственной сферы и инфраструктуры Канцелярии премьер-министра РК;

2004–2007 годы — председатель Комитета промышленности и научно-технического развития;

2007–2009 годы — советник председателя правления АО "Центр маркетингово-аналитических исследований";

2009 год — вице-президент АО "Институт экономических исследований" Министерства экономики РК;

2009-2010 годы — заместитель председателя правления АО "Корпорация по развитию и продвижению экспорта "KAZNEX";

2010–2011 годы — президент АО "Казахстанский институт развития индустрии";

2011-2012 годы — директор ТОО "Научно-исследовательский институт инновационной экономики";

2013-2014 годы — внештатный советник премьер-министра РК, главный научный сотрудник АО "Институт экономических исследований" Министерства экономики;

2015–2018 годы — директор Центра обучения исследований и разрешения конфликтов Федерации профсоюзов РК;

С 2015 года по настоящее время — директор ТОО "Институт исследований современного общества";

С 2019 года по настоящее время — профессор Высшей школы экономики Международного университета "Астана".

Также является автором ряда научных статей и книг.