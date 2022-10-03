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Профсоюзы выдвинут Мейрама Кажыкена кандидатом в президенты Казахстана
Содружество профсоюзов Казахстана "Аманат" на заседании центрального исполнительного комитета выдвинули кандидатуру Мейрама Кажыкена в кандидаты на предстоящие внеочередные выборы президента Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Содружества.
"В результате открытого голосования большинством голосов принято решение о выдвижении Мейрама Кажыкена", - говорится в сообщении.
Мейрам Кажыкен родился пятого апреля 1961 года в селе Кызыл-Курама Павлодарской области. Он имеет три высших образования и степень доктора экономических наук.
Опыт работы:
1982-1983 годы — старший инженер гидротехник РСХО "Майское";
1983-1984 годы — главный инженер гидротехник совхоза "Пригородный";
1984–1988 годы — старший инженер "Союзгипрориса";
1990-1991 годы — ведущий специалист Всесоюзного НИИГиМ;
1991–1992 годы — ведущий специалист Павлодарского территориального комитета по приватизации;
1992–1994 годы — главный специалист, начальник отдела Управления экономики Павлодарской области;
1994–1996 годы — советник акима области, заместитель заведующего отделом экономики и финансов акимата Павлодарской области;
1996–1997 годы — заместитель начальника департамента Департамента промышленности Павлодарской области;
1998-1999 годы — начальник отдела, заместитель начальника управления Агентства РК по стратегическому планированию и реформам;
1999-2000 годы — начальник управления Министерства экономики РК;
2000-2001 годы — директор департамента Министерства транспорта и коммуникаций РК;
2002-2003 годы — начальник Департамента экономики Павлодарской области;
2003-2004 годы — советник премьер-министра РК, заведующий отделом производственной сферы и инфраструктуры Канцелярии премьер-министра РК;
2004–2007 годы — председатель Комитета промышленности и научно-технического развития;
2007–2009 годы — советник председателя правления АО "Центр маркетингово-аналитических исследований";
2009 год — вице-президент АО "Институт экономических исследований" Министерства экономики РК;
2009-2010 годы — заместитель председателя правления АО "Корпорация по развитию и продвижению экспорта "KAZNEX";
2010–2011 годы — президент АО "Казахстанский институт развития индустрии";
2011-2012 годы — директор ТОО "Научно-исследовательский институт инновационной экономики";
2013-2014 годы — внештатный советник премьер-министра РК, главный научный сотрудник АО "Институт экономических исследований" Министерства экономики;
2015–2018 годы — директор Центра обучения исследований и разрешения конфликтов Федерации профсоюзов РК;
С 2015 года по настоящее время — директор ТОО "Институт исследований современного общества";
С 2019 года по настоящее время — профессор Высшей школы экономики Международного университета "Астана".
Также является автором ряда научных статей и книг.
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