Метель и туман: штормовое предупреждение объявлено в четырёх регионах

Фото: vikids.ru

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на воскресенье в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Акмолинской областях, передаёт BaigeNews.kz.

На большей части страны синоптики прогнозируют снег с метелью, на западе республики – осадки в виде дождя и снега. Лишь на северо-западе, севере – погода без осадков. На юге, западе, востоке республики сохраняются усиление ветра, по республике — туман, на западе — гололёд.

12 февраля на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается туман.

Ночью и утром на востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Днём на западе области гололёд. Ветер юго-западный, южный, днём на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске ветер юго-западный, южный, днём порывы 18 метров в секунду.

На юге Кызылординской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области туман.