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Метель и туман: штормовое предупреждение объявлено в четырёх регионах
"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение на воскресенье в Актюбинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской и Акмолинской областях, передаёт BaigeNews.kz.
На большей части страны синоптики прогнозируют снег с метелью, на западе республики – осадки в виде дождя и снега. Лишь на северо-западе, севере – погода без осадков. На юге, западе, востоке республики сохраняются усиление ветра, по республике — туман, на западе — гололёд.
12 февраля на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается туман.
Ночью и утром на востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Днём на западе области гололёд. Ветер юго-западный, южный, днём на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске ветер юго-западный, южный, днём порывы 18 метров в секунду.
На юге Кызылординской области ожидается туман.
На западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. На севере, востоке области туман.
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