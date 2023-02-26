Метель и гололёд: в каких регионах объявлено штормовое предупреждение на понедельник

Фото: 24newnews.ru

"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в восьми областях страны, передаёт BaigeNews.kz.

На большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков. Лишь в западной половине республики миноптики прогнозируют дождь, снег, гололёд, а на крайнем севере страны — снег с низовой метелью. По территории республики ожидаются туман и усиление ветра.

27 февраля на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. Ветер южный, юго-западный на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске туман, гололёд. Ветер южный, юго-западный ночью порывы 18 метров в секунду.

На западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, днем на западе, севере, юге области порывы 23-28 метров в секунду. В Петропавловске днём ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 метров в секунду.

27 февраля днём на севере Актюбинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный днём на севере области порывы 15-20 метров в секунду.

В Акмолинской области ожидается ветер юго-западный. На западе, севере, востоке региона 15-20, днём порывы 23 метров в секунду. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный порывы 15-20, днем временами 23 метра в секунду.

На севере, в горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.

На севере Кызылординской области ожидается туман.

На севере, западе Павлодарской области ветер юго-западныйс порывами 15-20 метров в секунду.

27 февраля днём на севере Костанайской области ожидается низовая метель. На западе, юге области туман, ветер юго-западный: на севере, востоке, западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Костанае днём ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с порывами 15-20 метров в секунду.