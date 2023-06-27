Meta даст возможность родителям контролировать подростков в мессенджерах

Фото: BaigeNews.kz/ Анастасия Пучкова

Американская компания Meta введёт набор мер для безопасности подростков в своих сервисах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на RT.

"Сегодня мы объявляем об инструментах родительского контроля в Messenger", - говорится в сообщении компании.

Уточняется, что родительский контроль в Messenger уже доступен в США, Великобритании и Канаде, в ближайшие месяцы его планируется распространить на другие страны.

В частности, родители и опекуны теперь смогут просматривать, сколько времени их подросток проводит в Messenger, получать обновления списка контактов и следить за настройками конфиденциальности.