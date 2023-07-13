Месяц ищут спасатели утонувшего подростка в Атырау

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В пресс-службе ДЧС Атырауской области рассказали, что вечером 13 июня двое подростков утонули в реке Урал в посёлке Геолог. Тогда спасатели немедленно приступили к поискам их тел, BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой ГОРОД".

Выяснилось, что мальчики 16 и 15 лет утонули во время купания в необорудованном месте. Они приходились друг другу двоюродными братьями.

Позже стало известно, что тело одного утонувшего обнаружили. Поиски тела второго подростка продолжаются. В ведомстве отметили, что поиски проходят каждый день.