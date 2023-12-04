Место для нового мусорного полигона нашли в Петропавловске

В Петропавловске выделили средства для разработки технико-экономического обоснования дополнительного мусорного полигона, поскольку действующий заполнен на 90%, передаёт BaigeNews.kz.

Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов рассказал на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, что на действующий полигон областного центра ежесуточно поступает в среднем 150 тонн отходов.

"В год – это 50 тысяч тонн. Полигон заполнен на 90%. Общий объем полигона 1,5 миллиона тонн, из них использовано один миллион 350 тысяч тонн. Рядом есть участок - более 28 гектаров. Город выделил средства для разработки технико-экономического обоснования дополнительного полигона. В первом квартале (следующего года – прим.ред.) должны получить ТЭО. Пока в городе есть возможность по наполнению действующего полигона и полигонов близлежащих сёл в течение нескольких лет", - отметил глава региона.