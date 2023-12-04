Место для нового мусорного полигона нашли в Петропавловске
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Петропавловске выделили средства для разработки технико-экономического обоснования дополнительного мусорного полигона, поскольку действующий заполнен на 90%, передаёт BaigeNews.kz.
Аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов рассказал на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций при Президенте РК, что на действующий полигон областного центра ежесуточно поступает в среднем 150 тонн отходов.
"В год – это 50 тысяч тонн. Полигон заполнен на 90%. Общий объем полигона 1,5 миллиона тонн, из них использовано один миллион 350 тысяч тонн. Рядом есть участок - более 28 гектаров. Город выделил средства для разработки технико-экономического обоснования дополнительного полигона. В первом квартале (следующего года – прим.ред.) должны получить ТЭО. Пока в городе есть возможность по наполнению действующего полигона и полигонов близлежащих сёл в течение нескольких лет", - отметил глава региона.
Самое читаемое
- Двухлетняя девочка-вундеркинд попала в Книгу рекордов Гиннесса
- Меньше времени проводить на свежем воздухе в воскресенье советуют алматинцам
- Проблему моста спустя почти 100 лет решили для сельчан в Акмолинской области
- Зарезал собственного сына: убийство в Шымкенте прокомментировали в полиции
- Считавшийся погибшим при пожаре в алматинском хостеле парень оказался живым